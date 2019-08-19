РИАМО – 19 авг. В понедельник утром поезда, следующие в сторону Москвы на Ленинградском направлении Октябрьской железной дороги, задерживаются из-за оказания медпомощи пассажиру, могут быть задержаны и поезда из столицы, сообщается в Twitter-аккаунте Московско-Тверской пригородной пассажирской компании.

«Утром 19 августа некоторые пригородные поезда в сторону Москвы следуют с задержками до 20 минут – в одном из поездов пассажиру потребовалась медицинская помощь», – говорится в сообщении.

Могут задержаться поезда из Москвы, отправляющиеся по обороту от электричек из области.

Что делать, если вы опоздали на работу из‑за задержек электричек>>