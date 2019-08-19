РИАМО – 19 авг. С сентября прошлого года москвичи и гости города совершили более 10 миллионов поездок на электробусах, сейчас такие автобусы перевозят до 85 тысяч пассажиров ежедневно, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Электробусы впервые вышли на городские направления в сентябре прошлого года. Москвичи и гости столицы все чаще выбирают их для ежедневных поездок. Это современный и комфортный вид транспорта. Электробусы двигаются почти бесшумно и при этом не вредят экологии», – заявил заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

На сегодняшний день по Москве ежедневно курсируют 195 электробусов по 13 маршрутам на севере, северо-востоке, востоке, западе и в центре города. Ожидается, что к концу года в столице будет насчитываться уже 300 электробусов. Инновационный транспорт начнет перевозить пассажиров еще по семи маршрутам в ЗАО, СЗАО и ЮЗАО.

В городе установлено 77 зарядных станций, которые продолжают подключать к энергоинфраструктуре столицы.

Электробус вмещает 85 пассажиров, в нем предусмотрено не менее 30 посадочных мест. Низкий уровень пола, накопительная площадка и пандус делают этот вид транспорта удобным и для маломобильных граждан.

В салоне есть климат-контроль, спутниковая навигация, USB-разъемы для зарядки мобильных устройств, информационные медиаэкраны и работает бесплатная сеть Wi-Fi. Заряжать инновационный транспорт нужно с помощью пантографа на быстрых зарядных станциях, которые размещены на конечных остановках.