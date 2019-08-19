РИАМО - 19 авг. В скором времени при входе в столичные парки появятся плакаты с QR-кодами, отсканировав которые, можно будет попасть на страницу с описанием экскурсии по парку, первый плакат уже появился в саду «Эрмитаж», в дальнейшем такие плакаты будут и в других парках города, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Сад «Эрмитаж» открыт 125 лет назад, и с тех пор он остается одним из центров культурной жизни города. Здесь выступали известные советские и российские артисты, проходили фестивали, ставились спектакли. Своей театральной историей «Эрмитаж» знаменит отдельно, поэтому символично, что именно с него в Год театра начинается цикл парковых маршрутов портала «Узнай Москву», — сказала заместитель мэра Москвы – руководитель аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

Экскурсия по саду «Эрмитаж» займет около получаса, маршрут включает восемь точек, все они обозначены на интерактивной карте.

«Узнай Москву» — совместный проект департаментов образования и науки, культурного наследия, культуры и информационных технологий города. Интерактивные гиды по достопримечательностям столицы содержат описания 1,8 тысячи зданий и сооружений, 616 памятников, 308 музеев, 175 территорий, сведения о 207 исторических личностях и 90 тематических прогулочных маршрутах.