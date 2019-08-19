РИАМО - 19 авг. Популярные торговые сети тестируют в некоторых своих подмосковных магазинах пандоматы – аппараты по приему пластиковых бутылок, флаконов и алюминиевых банок, сообщил в интервью официальному порталу правительства Московской области министр потребительского рынка и услуг региона Владимир Посаженников.

«Розничные сети «Ашан», «Лента», X5 Retail Group, «ВкусВилл», «Магнит» и другие давно отказались от бесплатных одноразовых пакетов, предлагают клиентам переходить на многоразовые сумки и тестируют пандоматы – аппараты по приему пластиковых бутылок, флаконов и алюминиевых банок», - сказал Посаженников.

Он уточнил, что пандоматы установлены в магазинах «Карусель», расположенных по адресам: Новая Рига, сельское поселение Ильинское, М-9 «Балтия», 26-й километр, 1 и в городе Домодедово на Краснодарской улице, дом 2. Также такие аппараты есть в магазинах «Пятерочка» и «Магнит» в Красногорске.

«Ритейл не стоит на месте, необходимо быть в движении, чувствовать тренды и потребности покупателей. Крупные ритейлеры постоянно расширяют спектр предоставляемых покупателю услуг. Новые услуги и проекты все больше отражают экологическую и социальную ориентированность», - прокомментировал Посаженников.

В июне 2019 года в рамках Недели российского ритейла крупнейшие российские ритейлеры совместно с Ассоциацией компаний интернет-торговли и Ассоциацией компаний розничной торговли подписали меморандум об устойчивом развитии при поддержке Всемирного фонда дикой природы. Компании планируют совместно работать над экологическими стандартами отрасли, развивать проекты по защите природы и внедрять в бизнес-процессы лучшие мировые практики в области устойчивого развития.