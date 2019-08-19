РИАМО - 19 авг. Движение по Дорожной улице в столице перекрывали из-за предполагаемой утечки газа, по уточненным данным, утечки газа на этой улице не было, сообщается в Twitter-аккаунте московского транспорта.

Поздно вечером 18 августа на Дорожной улице от пересечения с Проектируемым проездом №4628 и до пересечения с внутренней стороной МКАД перекрыли движение. В районе дома 64 проводилась перекладка газовой трассы. Предполагалось, что произошла утечка газа из-за повреждения газовой трубы при проведении ремонтных работ – во время укладки газовых сетей вдоль проезжей части. В результате ЧП никто не пострадал.

«По уточненным данным, утечки газа на Дорожной улице не было», – говорится в сообщении.

Движение по Дорожной улице восстановили.