РИАМО – 19 авг. Электронный читательский билет принимают в 302 столичных библиотеках, всего выдано уже свыше 200 тысяч таких билетов, так, к концу 2020 года по нему можно будет получать издания во всех читальнях города, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Благодаря читательскому билету можно брать книги не только в районной читальне, но и пользоваться библиотеками рядом с местом работы или учебы в другой части мегаполиса.

«Сейчас житель Зеленограда может приехать и взять книгу, которая хранится, например, в фондах библиотеки Северо-Западного округа столицы. Единый читательский билет принимают уже в 302 столичных читальнях, подключенных к автоматизированной библиотечной информационной системе. Было выдано более 200 тысяч электронных читательских билетов», – говорится в сообщении.

Так, к концу 2020 года по новому читательскому билету можно будет получать книги во всех библиотеках города, которых насчитывается 440 штук. На этом внедрение цифровых технологий в библиотеки Москвы не заканчивается.

Предполагается, что будет расширен перечень учреждений, где используется автоматическая книговыдача, а в Центральной библиотеке №197 имени А.А. Ахматовой появится первая в Москве умная книжная полка.

«Умная полка» – это следующая ступень цифрового развития городских библиотек. Такие устройства позволяют не только самостоятельно брать книги, но и возвращать их без читательского билета. Просто ставишь издания с RFID-метками на полку, и они автоматически фиксируются в системе», – добавляется на сайте.

Кроме того, установить автоматические постаматы с книгами – библиоматы – в самых посещаемых местах города, например в вестибюлях метро.

«Емкость такого устройства – до 700 изданий. Брать и возвращать книги в библиомат можно будет по электронному читательскому билету. Думаю, в условиях мегаполиса, когда каждая минута на счету, такие устройства станут очень востребованы у горожан. Получается, не читатель отправляется в библиотеку за книгой, а книга сама идет к читателю. Остается только протянуть руку и взять ее, чтобы полистать по дороге на работу или домой», – поясняется в сообщении.

Помимо этого, библиоматы в общественных местах помогут закрепить за Москвой статус одной из читающих столиц мира.