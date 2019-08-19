РИАМО - 19 авг. В государственном профессиональном образовательном учреждении «Чеховский техникум» хотят установить новые рамки металлообнаружителя, начальная (максимальная) цена контракта составляет более 470 тысяч рублей, сообщается на портале госзакупок.

«Дата и время окончания подачи заявок — 23 августа 2019 года, 10:00. Место подачи заявок — электронная площадка «РТС-тендер». Дата проведения аукциона — 26 августа», - говорится в документации.

Металлодетектор будет предназначен для обнаружения запрещенных к проносу металлических предметов при личном досмотре человека, осуществляющего проход через рамку.

У закупаемых рамок металлодетектора будет не менее 100 уровней регулировки чувствительности, пропускная способность - не менее 60 человек в минуту.