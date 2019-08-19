РИАМО - 19 авг. Полицейские задержали подозреваемого в краже трех канализационных люков в поселке Чайковского городского округа Клин, ему грозит до 10 лет лишения свободы, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

33-летний житель городского округа Клин обратился в местную дежурную часть в связи с кражей трех канализационных люков. Они были похищены с территории водозаборного узла, расположенного в поселке Чайковского. Нанесен ущерб в размере восьми тысяч рублей.

«В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления сотрудниками уголовного розыска установлен и задержан ранее судимый 27-летний местный житель», – говорится в сообщении.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемому грозит максимальное наказание в виде лишения свободы до 10 лет. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Осенью 2018 года в подмосковных Люберцах за два месяца украли более 80 канализационных люков. Сворованы были в основном чугунные люки.