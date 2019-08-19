РИАМО - 19 авг. Центр организации дорожного движения Москвы попросил автолюбителей отказаться от поездок в районы, прилегающие к закрытому участку Сокольнической линии Московского метрополитена, говорится в сообщении столичного Транспортного комплекса.

С 18 по 24 августа для пассажиров закрыты девять станций Сокольнической линии: «Проспект Вернадского», «Юго-Западная», «Тропарево», «Румянцево», «Саларьево», «Филатов Луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка». Движение поездов по данной ветке осуществляется между станциями «Бульвар Рокоссовского» и «Университет».

«В утренний час пик ожидаются затруднения на Ленинском проспекте и проспекте Вернадского, а также Киевском шоссе по направлению в центр», – говорится в сообщении.

Выделенные полосы с обособленными участками работают вдоль проспекта Вернадского, Ленинского проспекта, Киевского шоссе, проектируемого проезда 905 и 907, и автодороги Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе. На данных участках обеспечен приоритет для городского транспорта.

Из-за закрытий станций были введены различные ограничения в движении. На некоторых улицах запрещено транзитное движение, закрыты съезды и заезды на улицы, прилегающие к маршрутам следования компенсационных маршрутов.

Закрытие станций необходимо для строительства Большой кольцевой линии. Часть новой ветки пройдет под станцией «Проспект Вернадского».

Возле временно закрытых станций Сокольнической линии метро разместили более 600 указателей, на станциях появилось более тысячи информационных плакатов.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина, закрытый участок могут открыть на два дня раньше, чем было запланировано.