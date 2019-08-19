РИАМО - 19 авг. В первой половине августа жители и гости Подмосковья купили более 520 тонн арбузов и дынь, сообщил в интервью официальному порталу правительства Московской области министр потребительского рынка и услуг региона Владимир Посаженников.

«Сезон бахчевых культур в Подмосковье стартовал 1 августа. Всего за 15 дней жители и гости Подмосковья купили 522 тонны арбузов и дынь, что говорит о высоком спросе на данную продукцию», - сказал Посаженников.

Для покупателей арбузов и дынь в министерстве подготовили интерактивную карту размещения бахчевых развалов в Подмосковье с подробной информацией по каждому объекту. Карта доступна по ссылке.

«Все санкционированные точки продаж бахчевых должны быть оснащены металлической сеткой и навесом, плоды – лежать на деревянном поддоне и иметь сертификат качества, а продавцы обязаны иметь медицинские книжки и разрешения на торговлю», - напомнил Посаженников.

В этом году на территории Московской области работают 435 отдельно стоящих точек реализации бахчевых культур. Больше всего развалов находится в Балашихе, Щелкове, Одинцовском округе, Мытищах и Подольске.

В специализированных точках традиционно представлен фиксированный ассортимент из трех позиций: арбуз, цена которого составляет от 30 рублей за килограмм, дыня «Торпеда» по цене от 50 рублей за килограмм, дыня «Колхозница» – от 30 рублей за килограмм.

Помимо сезонных нестационарных торговых объектов, на территории Московской области работают 120 розничных рынков, ярмарки, а также около 19,6 тысячи розничных магазинов, где тоже можно приобрести бахчевые культуры.