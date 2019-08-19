РИАМО - 19 авг. В понедельник в Подмосковье и Москве ожидается переменная облачность, температура воздуха составит 20-25 градусов тепла – это выше нормы на 2-3 градуса, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Предстоящим днем Московский регион будет находиться под влиянием гребня антициклона. При переменной облачности существенных осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве – 22-24, по области – 20-25 градусов. Ветер западной четверти, 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня повысится и составит 750 миллиметров ртутного столба», - говорится в сообщении.

По мнению синоптиков, атмосферное давление будет расти и окажется немного выше нормального, равно как и температура, которая превысит многолетние значения на 2-3 градуса.

Такая погода благоприятна не только для большинства людей, но и для тех, кто страдает хроническими заболеваниями органов дыхания. Относительная влажность понизится, и содержание кислорода придет в норму. Однако колебания атмосферного давления могут спровоцировать ухудшение самочувствия у метеозависимых людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы.