РИАМО - 19 авг. В Подмосковье собираются продлить мораторий на использование капитальных строений на сельскохозяйственных рынках, планируется, что рынки смогут работать по-старому до 2025 года, сообщил в интервью официальному порталу правительства Московской области министр потребительского рынка и услуг региона Владимир Посаженников.

«Мы совместно с Московской областной думой разработали проект закона, предусматривающий продление до 2025 года моратория на использование капитальных строений на сельскохозяйственных рынках. Это позволит владельцам торговых объектов сэкономить существенные средства, а также обеспечит возможность производителям арендовать торговые места по минимальным ставкам. В свою очередь, жители смогут приобрести подмосковную продукцию по очень выгодной цене», - сказал Посаженников.

В соответствии с федеральным законодательством, Московской области, как субъекту РФ, предоставлено право отложить срок перехода на использование капитальных зданий, строений и сооружений на сельскохозяйственных рынках. В настоящее время действует требование об обязательном переходе фермерских рынков в капитальные строения с 2020 года.

Ранее пресс-служба областного Минпотребрынка сообщала, что продажи ЗОЖ-продукции в Подмосковье в первом полугодии 2019 года выросли на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. К такому выводу пришли на основании анализа данных продаж розничных торговых сетей.