РИАМО - 18 авг. В парке имени И.А. Лямина в городе Яхрома Дмитровского городского округа прошел праздник «День варенья», гостей угощали вареньем и пирогами, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

Праздник прошел 17 августа. В парке провели кулинарный конкурс «Сладкая битва», участники принесли свое варенье и выпечку.

«Безусловным победителем сладкой битвы единогласно был признан коллектив МДОУ 18 «Бригантина». Участникам из этого садика в личных номинациях также были отданы все голоса! Победители конкурса варенья были отмечены дипломами», — говорится в сообщении.

После конкурса в парке прошли забеги на самокатах, гонки на велосипедах, спортивные игры и танцы. После танцев всех желающих угостили чаем с вареньем и пирогами.