РИАМО – 18 авг. Около 6 тысяч человек приняли участие в полумарафоне «Лужники» в Москве, участники пробежали 21,1 километр, пишет в воскресенье ТАСС.

«18 августа по центральным набережным Москвы-реки прошел полумарафон «Лужники». Второй самый массовый старт на 21,1 километров в России собрал 6 тысяч участников. Маршрут забега пролегал в один круг с видом на главные достопримечательности столицы: собор Василия Блаженного, храм Христа Спасителя и Кремль», — рассказали организаторы забега.

Самым быстрым среди мужчин оказался Денис Валитов, его результат — 1:06:45. Среди женщин победу одержала Ольга Спирина с результатом 1:20:21. Все участники на финише получили медали с изображением чаши олимпийского огня, установленной на восточной трибуне Большой спортивной арены.

В полумарафоне также поучаствовали спортсмены на хендбайках и спортивных колясках. Спортсмены с инвалидностью преодолели такую же дистанцию. Среди хендбайкеров самым быстрым стал Артем Воробьев, среди атлетов на колясках — Ирина Бабыничева.

Организаторы полумарафона — беговое сообщество и центр проведения спортивных мероприятий «Московский Марафон».