РИАМО - 18 авг. Система образования городского округа Шатура пополнила свои ряды, на работу приняли 18 молодых педагогов, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Московской области.

«Это четыре учителя русского языка, учитель истории, математики, три учителя начальных классов, два учителя физкультуры, учитель английского языка, пять воспитателей, учитель музыки. Молодые педагоги направлены в городские школы 1, 2, 4, Осановскую школу, которая примет сразу трех специалистов, Черустинскую школу, школу поселка Шатурторф, ДОУ 20,28,12», — говорится в сообщении.

Прием молодых специалистов продолжится до 31 августа.