РИАМО - 18 авг. В День города на Воробьевых горах пройдет праздник «Москва детская», на нем юные москвичи и гости столицы смогут позаниматься у испанских тренеров по футболу, увидеть соревнования роботов, а также посмотреть интерактивные театрализованные представления, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.



Все мероприятия бесплатны и пройдут на площади перед главным зданием Московского дворца пионеров на Воробьевых горах 7 сентября с 12 до 18 часов.



«Мы приглашаем детей и подростков до 18 лет вместе с их родителями отметить День города на Воробьевых горах. На празднике будет работать пять площадок, так называемых городов. Это «Кукольный город», «Горки-город», «Гейм-сити», «Город образования», «Город безопасности», а также «Город спорта» на стадионе Дворца пионеров», — сказала директор Дворца пионеров на Воробьевых горах Елена Мельвиль.



В «Городе спорта» при официальной поддержке испанского футбольного клуба «Барселона» пройдет фестиваль #BARCAFEST. Любители видеоигр смогут принять участие в кибертурнире по футболу, который будет проходить на площадке весь день. А для желающих освоить испанский язык проведут специальные уроки.



Кроме того, на площадке будут проходить открытые занятия по футболу, которые проведут тренеры футбольной академии. В тренировках могут принять участие лети возрастом от 6 до 16 лет по предварительной регистрации.



На площадке «Гейм-сити» в «Городе безопасности» пройдут выступления авиамоделистов, а также соревнования радиоуправляемых роботов.



На сцене «Кукольного города» весь день будут проходить интерактивные театрализованные представления от Театра юных москвичей. Драматический театр имени С.Л. Штейна покажет спектакль по мотивам произведений Марка Твена. Кроме того, гости смогут увидеть представления Театра кукол театрально-творческой лаборатории Дворца пионеров.



В Москве в праздничные дни пройдут концерты, спектакли, мастер-классы и интеллектуальные игры. Москвичи и гости города также смогут принять участие в 200 открытых тренировках и спортивных мастер-классах, которые пройдут на Тверской и соседних улицах. Их проведут более сотни профессиональных спортсменов. Планируется, что занятия посетят более 25 тысяч человек.