РИАМО - 18 авг. Во время отдыха у воды необходимо быть осторожными, помнить и неукоснительно соблюдать правила безопасности, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«Нельзя купаться в незнакомом месте, где нет других отдыхающих. Помните, что места для купания выбираются с соблюдением мер безопасности местности. Дно реки или водоема должно быть у берега мелким, без резких перепадов глубины и очищенное от камней и коряг», — говорится в сообщении.

Также спасатели советуют обращать внимание на цвет и запах воды, в идеале прозрачность должна быть не менее метра. Не стоит купаться в водоемах, в которые заходят животные. Плавающие в водоеме утки и другие птицы - могут быть признаком непригодной для купания человека воды.

Дети должны купаться только под присмотром взрослых. Нельзя позволять им во время игры в водоеме хватать друг друга за ноги и руки.

Пребывания ребенка в воде нужно увеличивать постепенно, начиная с 5-7 минут, чтобы не наступило переохлаждение организма. Малышам лучше не находиться в воде дольше 15 минут, подросткам — дольше получаса.

«Дети, не умеющие плавать, могут заходить в водоем не глубже, чем по пояс и только под присмотром лиц, умеющих плавать. Вода – опасная стихия, поэтому взрослый должен быть всегда рядом, особенно если ребенок не умеет плавать», — напоминают спасатели.

Перерыв между приемом пищи и купанием должен быть не менее 45 – 50 минут, между значительной физической нагрузкой и купанием не менее 10 – 15 минут.

С 12:00 до 15:00 лучше не купаться, так как велик риск получить солнечный удар.

Категорически запрещается подплывать к любым судам, как движущимся, так и стоящим на якорной стоянке, особенно к затопленным или частично затопленным.