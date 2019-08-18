РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 авг. В подмосковном Подольске по просьбе жительницы выпрямят покосившийся столб у детского сада на улице Свердлова до 13 сентября, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница Подольска написала на портал жалобу на покосившийся столб у дома № 21 по улице Свердлова. Она отметила, что столб покосился на дорожке к детскому саду, что опасно для прохожих.

«Рассмотрев обращение по вопросу ненадлежащего состояния опоры на улице Свердлова, сообщаем, что по данной информации был проведен осмотр. Факты подтвердились. Работы по выправке опоры будут проведены в срок до 13 сентября», - сказал председатель комитета по ЖКХ администрации муниципалитета Илья Скоморохов.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.