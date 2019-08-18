РИАМО – 18 авг. Член президиума «Офицеров России» и генерал-майор авиации Михаил Макарчук объяснил, почему пилот рейса А-321 принял решение взлетать, несмотря на предупреждение о птицах, пишет «Московский комсомолец».

Ранее в сети опубликовали переговоры экипажа А‑321, совершившего жесткую посадку в Подмосковье. Перед тем, как дать разрешение на взлет, диспетчер сообщил о метеообстановке в аэропорту и «отдельных перелетах птиц». Эксперт предположил, что пилоту очень сложно было принять решение.

«Если информацию о птицах пилот получает на взлете, уже в момент разбега, то здесь летчик находится в затруднительной ситуации. Особенно трудно принять решение пилоту после слов диспетчера «Взлет разрешаю». Если исходить из того, что самолет все-таки продолжил полет, то пилот принял решение, что птицы не представляют угрозы — ведь прозвучало: «Взлет разрешаю!» Следовательно, это нельзя назвать нарушением. Пилот действовал в рамках правил», — сказал Макарчук.

Он добавил, что если пилот уже вывел обороты двигателей на взлет и услышал информацию о птицах, то самолет останавливать опасно. Скорость может быть настолько велика, что лайнер выкатится за взлетную полосу, что влечет за собой риск погубить его.

Макарчук отметил, что инструктаже надо обращать внимание на птиц. До того, как экипаж сел в самолет и начал взлет, а не оставлять это на ответственности пилота, чтобы ему не приходилось в критический момент принимать решение.

В Раменском городском округе 15 августа совершил жесткую посадку самолет «Уральских авиалиний», на борту которого было 226 пассажиров. Сразу после вылета из подмосковного аэропорта «Жуковский» в оба двигателя попали птицы, в результате чего возникло задымление. Экипаж принял решение об аварийной посадке. В результате ЧП погибших нет.