РИАМО - 18 авг. В торговом центре «Океания» в Москве произошло ложное срабатывание пожарной сигнализации, в целях безопасности администрация эвакуировала из здания всех посетителей, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МЧС РФ по столице.
«Сотрудники выезжали на заявку по адресу: Кутузовский проспект, дом 57, там сработала пожарная сигнализация. Мы эвакуацию там не проводили, все работает в штатном режиме. Просто ложное срабатывание сигнализации», - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что до прибытия пожарных подразделений администрация здания самостоятельно провела эвакуацию посетителей.
По данным открытых источников, по этому адресу находится торговый центр «Океания».
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