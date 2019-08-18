РИАМО - 18 авг. В торговом центре «Океания» в Москве произошло ложное срабатывание пожарной сигнализации, в целях безопасности администрация эвакуировала из здания всех посетителей, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МЧС РФ по столице.

«Сотрудники выезжали на заявку по адресу: Кутузовский проспект, дом 57, там сработала пожарная сигнализация. Мы эвакуацию там не проводили, все работает в штатном режиме. Просто ложное срабатывание сигнализации», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что до прибытия пожарных подразделений администрация здания самостоятельно провела эвакуацию посетителей.

По данным открытых источников, по этому адресу находится торговый центр «Океания».