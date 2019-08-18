РИАМО - 18 авг. В парке Горького и на ВДНХ накануне выступили спортсмены и мастера уличного искусства, популярные исполнители и диджеи, парк Горького, который отметил 91-й день рождения, посетили 118 тысяч гостей, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В эту субботу фестивальные площадки ВДНХ посетили 70 тысяч человек. В парке Горького побывали 118 тысяч гостей. Они приняли участие в спортивных турнирах и занятиях, посмотрели выступления мастеров уличного искусства, научились готовить плов. Праздники прошли под музыкальное сопровождение популярных диджеев и звезд российской эстрады», — говорится в сообщении.

В инновационно-образовательном комплексе «Техноград» на ВДНХ прошел фестиваль плова. Для гостей провели мастер-класс по его приготовлению. А на Центральной аллее завершилась вторая неделя молодежного фестиваля «Ритм моего города» — Street Art. Здесь выступили мастера паркура и фристайла, а всех желающих научили играть в стритбол, кикер, панна-футбол.

Парк Горького отметил 91-й день рождения. На площади перед фонтаном и Пушкинской набережной прошли основные мероприятия: звезды эстрады исполнили хиты, а повара московских ресторанов угостили посетителей ханским кебабом с лавашом и острым перцем, бургерами с мраморной говядиной и другими блюдами. А в зоне отдыха открылся скейтпарк.