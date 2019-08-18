РИАМО - 18 авг. В Межгосударственном авиационном комитете (МАК) установили надлежащее состояние речевого и параметрического регистраторов самолета «Уральских авиалиний», совершившего жесткую посадку в Раменском округе Подмосковья, к работе комиссии привлечены специалисты компаний-производителей самолета и двигателей, сообщается на сайте МАК.

Комиссия МАК продолжает работу на месте авиационного происшествия.

«В научно-техническом центре МАК проведено обследование бортовых регистраторов, которое установило надлежащее состояние обоих регистраторов (речевого и параметрического) и наличие на них записей аварийного полета. Ведутся расшифровка и анализ данных записей», — говорится в сообщении.

В работе комиссии принимают участие представители Росавиации, уполномоченный представитель французского бюро расследования (BEA) – государства-разработчика самолета и двигателей. К работе комиссии также привлечены специалисты компаний-производителей самолета и двигателей, авиакомпании «Уральские авиалинии», другие необходимые специалисты. Назначен уполномоченный представитель Великобритании, представляющий интересы государства регистрации воздушного судна (Бермуды).

В кукурузном поле в Раменском городском округе 15 августа совершил жесткую посадку самолет «Уральских авиалиний», на борту которого было 226 человек. Сразу после вылета из подмосковного аэропорта «Жуковский» в оба двигателя попали птицы, в результате чего возникло задымление. Экипаж принял решение об аварийной посадке. В результате ЧП погибших нет.