РИАМО - 18 авг. С начала июня около 1,5 тысяч молодых родителей, пенсионеров и начинающих специалистов нашли работу благодаря обращению в центр «Моя карьера» в Москве, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Всего с начала лета в центр обратились около 19 тысяч человек. А база «Моей карьеры» содержит около 100 тысяч вакансий.

«Мы даем инструмент, навык, если выразиться образно, даем нашим клиентам не рыбу, а удочку. Наша основная задача — «дотянуть» соискателей до открытого рынка труда, сделать их конкурентоспособными на этом рынке, помочь тем, кто ищет себя, сомневается, кому нужна поддержка в самоопределении», — сказала директор центра «Моя карьера» Ирина Швец.

С центром сотрудничают торговые сети, известные бренды, IT-компании. Они предлагают вакансии и учебные программы. Такой подход превращает поиск работы из слепого отбора вакансий в осознанный и довольно успешный процесс. А после трудоустройства специалисты «Моей карьеры» еще три месяца сопровождают клиентов, чтобы убедиться, что он смог освоиться.

Приемы в центре ведут около 80 специалистов, в том числе карьерные консультанты, психологи, тренеры.

В «Моей карьере» есть программы для разных групп населения. Самая популярная программа — «Прокачай карьеру». Она рассчитана на молодых людей от 14 до 30 лет, которые хотят освоить новую специальность или найти работу в перспективных сферах. С начала лета в ней поучаствовали уже около 9 тысяч человек. Другой проект, «5.0», рассчитан на людей старше 50. Еще одна программа, «Мама работает», собрала 2,5 тысячи участниц, которые собираются работать в декрете.

На базе «Моей карьеры» есть открытый университет развития навыков будущего. Его эксперты проводят мастер-классы, лекции, встречи с работодателями и деловые игры. Посещать их может любой желающий вне зависимости от возраста или опыта работы.

Есть также проекты, рассчитанные на подростков. Например, «Лето моей карьеры», участники которого посещают инновационные предприятия, знакомятся с перспективными профессиями, общаются с бизнесменами. Второй проект — «Помощники спасателей». Ребят учат действовать в чрезвычайных ситуациях, они также принимают участие в тренингах «Моей карьеры».