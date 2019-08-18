РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 авг. В подмосковном Подольске сотрудники ГИБДД рассказали пешеходам об основных ошибках при переходе дороги и правилах дорожного движения, сообщается в группе «Подольск за безопасность на дорогах» в соцсети «ВКонтакте».

«В рамках социальной кампании «Однозначно» сотрудники Госавтоинспекции и представители экспертного центра «Движение без опасности» на днях напомнили жителям подмосковного Подольска об основах безопасного поведения в дорожно-транспортной среде. Локациями проведения познавательных ликбезов стали наиболее оживленные нерегулируемые пешеходные переходы, расположенные в центре города», - говорится в сообщении.

Организаторы акции рассказали горожанам об основных ошибках, допускаемых пешими участниками дорожного движения при переходе дороги, из-за которых возникают случаи дорожно-транспортного травматизма. В поддержку социальной кампании граждане фотографировались на фоне тематического баннера и размещали соответствующие посты в социальных сетях.

Участникам акции, большинство из которых отметили значимость подобных информационно-пропагандистских мероприятий, раздали наборы световозвращающих наклеек.