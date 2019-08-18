РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 авг. «Подольская теплосеть» планирует завершить промывку сетей централизованного водоснабжения на одном из водозаборных узлов (ВЗУ) 13 сентября, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница Подольска написала на портал жалобу на ржавую воду в доме №2 по улице Февральская. Она отметила, что в доме еженедельно отключают воду, после чего она становится ржавой.

«В администрации округа рассмотрели обращение по вопросу несоответствия требованиям санитарных норм воды в доме по улице Февральская. Сообщаем, что потребители расположены в зоне действия ВЗУ МУП «Подольская теплосеть» (Ульяновых, дом 9). Предусмотрена промывка сетей. В настоящее время выполняются приемо-сдаточные процедуры. Ввод в эксплуатацию реконструированной системы централизованного водоснабжения предусмотрен 13 сентября», - сказал замглавы администрации округа по ЖКХ Владислав Лукьяненко.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.