РИАМО - 18 авг. В воскресенье в районе стадиона «ВТБ Арена» возможны ситуативные ограничения входа и выхода на станциях метро из-за матча между ФК «Динамо» и «Локомотив», сообщается в Twitter-аккаунте Московского метрополитена.

«По требованию полиции на станциях метро, прилегающих к «ВТБ Арене», возможны ситуативные ограничения входа/выхода. Просим вас быть внимательными и соблюдать требования сотрудников метро и полиции, а также общественный порядок», — говорится в сообщении.

Зрителям советуют заранее покупать билеты для поездки,чтобы не стоять в очереди за ними после окончания матча. До стадиона удобнее добраться через станции метро «Петровский парк» и «Динамо».

Начало матча в 19:00.