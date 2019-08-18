РИАМО - 18 авг. В Одинцове в рамках фестиваля искусства Urban Morphogenesis «Культурный Код» нарисовали самое большое в России граффити с Юрием Гагариным, сообщается на официальном сайте администрации Одинцовского городского округа.

Граффити появилось на торце многоэтажного дома, его нарисовал итальянский художник Йорит Агоч.

«На фасаде дома №25 по улице Кутузовская в рамках фестиваля «Urban Morphogenesis» появился портрет человека, который прославил нашу страну на весь мир — Героя Советского Союза Юрия Гагарина. Высота граффити составляет 60 метров — это самое большое портретное изображение легендарного летчика-космонавта в России», — сообщил глава городского округа Андрей Иванов.

Сам Йорит Агоч рассказал, что рисовал портреты многих известных людей, но Гагарин и русские люди для него — это новая тема. По словам художника, история первого человека в космосе его очень вдохновляет, Гагарин стал примером для множества людей.

Кроме изображения Гагарина, в рамках фестиваля также уже нарисовали 10 разных граффити. например, итальянский художник-сюрреалист Весод Бреро нарисовал 57-метровую картину со своей возлюбленной в трех разных ракурсах.