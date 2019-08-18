РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 авг. В подмосковных Люберцах прошел финальный фестиваль красок в Наташинском парке, сообщила «РИАМО в Люберцах» культорганизатор парков Люберец Анна Кривоноженкова.

«Сегодня в парке «Наташинские пруды» проходит финальный фестиваль красок. Этим ярким фестивалем мы провожаем лето. К нам приехала издалека, из города Арзамас, абсолютно новая команда. Молодежь радуется, а это главное», - сказала Кривоноженкова.

По ее словам, ребята работу выполняют профессионально.

Участников фестиваля ждет музыка, яркие краски и бумажное шоу.

Также фестиваль красок проходит и в Центральном парке.