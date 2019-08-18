РИАМО - 18 авг. С 19 по 24 августа в столице проведут концерты, открытые уроки и творческие мастер-классы для участников проекта «Московское долголетие», горожане старшего возраста смогут заняться йогой и когнитивной гимнастикой, увидеть выступления творческих коллективов, научиться рисовать и мастерить поделки из бумаги, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«В районе Чертаново Северное в Школьном парке (Чертановская улица, дом 7, корпус 1а, строение 2) отметят Яблочный спас. Гостей ждут 19 августа в 12:00. Здесь расскажут о празднике, проведут конкурсы и мастер-класс по изготовлению поделок из бумаги. Желающие смогут научиться исполнять танец «яблочко» и попробовать яблочное варенье, приготовленное по разным рецептам», — говорится в сообщении.

Праздник «Три цвета России» в честь Дня флага пройдет 20 августа в Западном Дегугине. Тут проведут мастер-класс по рисованию, конкурс рисунков и концерт.

В Савеловском парке 21 августа проведут концерт-презентацию проекта «Московское долголетие». Открытый урок по Zumba Gold проведут в «Сосенках» 21 августа в 11:00.

«В филиале «Нагорный» территориального центра социального обслуживания «Чертаново» (Фруктовая улица, дом 5, корпус 3) 22 августа в 12:00 выступит хор «Хорошее настроение» проекта «Московское долголетие». 24 августа горожан старшего возраста приглашают на фестиваль New Moscow в парке «Красная Пахра». Здесь проведут мастер-классы по художественно-прикладному творчеству, уроки скандинавской ходьбы, модный показ «Королевская осанка», а также занятия йогой, зумбой и когнитивной гимнастикой», — добавляется в сообщении.

Проект «Московское долголетие» запустили в марте прошлого года. Для горожан старшего возраста работают бесплатные кружки и секции в домах культуры, парках, школах, физкультурно-оздоровительных комплексах.