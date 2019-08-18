РИАМО – 18 авг. На Киевском шоссе водитель ехал по дороге с привязанным к машине алабаем, мужчина объяснил свой поступок тем, что пес проявлял агрессию, сообщает РЕН ТВ.

«По словам очевидцев, водитель ехал таким образом какое-то время, пока его не заблокировали. Отмечается, что мужчина отказывался отдавать алабая. Сейчас животное приходит в себя, зоозащитники планируют отвезти его к ветеринару», — говорится в сообщении.

По словам забравших собаку зоозащитников, пса тащил за машиной друг ее хозяина. Водитель якобы нашел алабая и хотел его вернуть, но пес проявлял агрессию, поэтому мужчина и привязал его к автомобилю. Животное отвязали и решили показать ветеринару. Сам водитель в конце концов ушел с места происшествия, бросив и собаку, и автомобиль.

Полицейские проводят проверку по факту происшествия.