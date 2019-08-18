РИАМО - 18 авг. В Москве достроили все четыре тоннеля на участке Большой кольцевой линии между станциями метро «Аминьевское шоссе» и «Проспект Вернадского», сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Достроили второй тоннель от «Аминьевского шоссе» до «Мичуринского проспекта» на юго-западе Большой кольцевой линии. Таким образом, готовы все четыре тоннеля на участке от «Аминьевского шоссе» до «Проспекта Вернадского», идет сооружение основных конструкций будущих станций», — написал Србянин на своей странице в Twitter.
Тоннели между станциями «Аминьевское шоссе» и «Мичуринский проспект» станут частью юго-западного отрезка Большой кольцевой линии «Аминьевское шоссе» — «Проспект Вернадского», общая протяженность которого составит 4,6 километра. Строительство этого участка планируют завершить в 2021 году.
Проект строительства БКЛ является основным в программе развития столичного метро. На БКЛ протяженностью 70 километров разместится 31 станция. Со станций можно будет пересесть на другие линии метро, а также на Московское центральное кольцо (МЦК), линии железной дороги и первоочередные Московские центральные диаметры (МЦД).
Достроили второй тоннель от "Аминьевского шоссе" до "Мичуринского проспекта" на юго-западе Большой кольцевой линии. Таким образом, готовы все 4 тоннеля на участке от "Аминьевского шоссе" до "Проспекта Вернадского", идет сооружение основных конструкций будущих станций #мосметро. pic.twitter.com/OWyV9YOiEQ— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 18 августа 2019 г.
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