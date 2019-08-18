РИАМО - 18 авг. В Москве достроили все четыре тоннеля на участке Большой кольцевой линии между станциями метро «Аминьевское шоссе» и «Проспект Вернадского», сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Достроили второй тоннель от «Аминьевского шоссе» до «Мичуринского проспекта» на юго-западе Большой кольцевой линии. Таким образом, готовы все четыре тоннеля на участке от «Аминьевского шоссе» до «Проспекта Вернадского», идет сооружение основных конструкций будущих станций», — написал Србянин на своей странице в Twitter.

Тоннели между станциями «Аминьевское шоссе» и «Мичуринский проспект» станут частью юго-западного отрезка Большой кольцевой линии «Аминьевское шоссе» — «Проспект Вернадского», общая протяженность которого составит 4,6 километра. Строительство этого участка планируют завершить в 2021 году.

Проект строительства БКЛ является основным в программе развития столичного метро. На БКЛ протяженностью 70 километров разместится 31 станция. Со станций можно будет пересесть на другие линии метро, а также на Московское центральное кольцо (МЦК), линии железной дороги и первоочередные Московские центральные диаметры (МЦД).