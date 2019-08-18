РИАМО - 18 авг. В Московском государственном областном университете (МГОУ) завершилась первая неделя работы летней школы «Современный русский язык – 2019», участниками которой являются студенты из Китая, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Подмосковья.

«Первая неделя работы летней школы «Современный русский язык - 2019» была наполнена не только учебными занятиями, но и впечатлениями от экскурсий по памятным местам Москвы и Московской области. Напомним, что участниками летней школы являются студенты из Китая», — говорится в сообщении.

Знакомство со столицей началось с обзорной экскурсии под руководством преподавателя русского языка в качестве иностранного Александра Шмелева. Он рассказал ребятам об истории создания самых известных парков Москвы (ВВЦ и парка культуры и отдыха имени М. Горького) и провел студентов по увлекательному пешеходному маршруту.

«Прогулявшись по паркам, ребята отправились на Воробьевы горы. С высоты птичьего полета студенты полюбовались красотой Москвы, увидели здание старейшего и крупнейшего университета России (МГУ имени М.В. Ломоносова)», — добавляется в сообщении.

В конце дня студенты посетили Красную площадь, где послушали бой курантов, загадали желания на нулевом километре и сделали много фотографий на память.

Студенты также посетили Третьяковскую галерею. Ребята сразу узнавали многие полотна благодаря полученным в университете знаниям.