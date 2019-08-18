РИАМО - 18 авг. В Москве возбуждено уголовное дело по факту ДТП, в котором погиб сотрудник полиции и еще один пострадал, сообщила РИАМО в воскресенье старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве по взаимодействию со СМИ Юлия Иванова.

Дело возбуждено по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».

«По данным следствия, днем 18 августа 2019 года на Севастопольском проспекте произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика и служебного автомобиля. В результате аварии один сотрудник полиции скончался на месте происшествия, еще один с травмами госпитализирован», — сказала Иванова.

Сейчас устанавливаются обстоятельства происшествия.