РИАМО – 18 авг. Минздрав России предложил проверять работников на опьянение, заместитель председателя федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков отметил, что подобные вещи надо вводить через коллективный договор, сообщает в воскресенье РИА Новости.

В Минздраве России считают, что проверять на алкоголь необходимо для того, чтобы уменьшить количество несчастных случаев на производстве.

«Оптимальный вариант — любые подобные вещи вводить через коллективный договор на предприятии. Почему? Потому что он принимается трудовым коллективом, за него голосуют люди. И в этом смысле это будет реализовано не как некая административная норма, навязанная сверху, а как сознательное согласие работников на подобный вид контроля», — сказал Шершуков.

По его словам, сейчас нормы позволяют проверять работников на предмет опьянения, и в случае, если оно есть, составлять акт и применять дисциплинарное взыскание. Заместитель председателя ФНПР уточнил, что алкоголь может не выветриться до конца, если человек выпьет в свой выходной, и тогда аппарат зафиксирует какое-то количество промилле.