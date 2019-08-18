РИАМО - 18 авг. С 19 по 24 августа в столичных поликлиниках пройдут лекции, на которых можно будет узнать о различных заболеваниях, о том, как подготовить ребенка к школе, о нарушениях памяти и способах профилактики глаукомы, и о многом другом, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В московских поликлиниках каждый месяц проходят десятки мероприятий, направленных на профилактику и раннюю диагностику заболеваний. Это школы для пациентов, дни здоровья, занятия для будущих мам и молодых родителей, тематические лекции. Посетители могут получить полезную информацию, побеседовать с врачами разных специальностей и развить практические навыки — научиться оказывать первую помощь, ухаживать за ребенком или лежачим больным», — говорится в сообщении.

В консультативно-диагностическом центре №2 19 августа пройдет лекция «Мерцательная аритмия». В тот же день в филиале №2 детской городской поликлиники №110 в 16:00 состоится лекция «Профилактика рахита у детей». В филиале №4 поликлиники №134 проведут встречу с врачом-терапевтом Марией Локтевой, посвященную профилактике сахарного диабета.

Двадцатого августа в городской поликлинике №19 состоится встреча по вторичной профилактике сердечной недостаточности, медикаментозной и немедикаментозной терапии этого заболевания. В филиале №2 детской городской поликлиники №130 проведут занятие школы родителей. В филиале №1 городской поликлиники №62 состоится занятие, посвященное здоровому образу жизни.

В детской городской поликлинике №129 21 августа проведут беседу о подготовке ребенка к школе. В городской поликлинике №22 проведут занятие, посвященное факторам риска и методам профилактики инфаркта и других сердечно-сосудистых заболеваний.

Лекцию «Паразитарные болезни и их профилактика» проведут 22 августа в филиале №3 детской городской поликлиники №130. Беседа о современных возможностях диагностики и лечения остеопороза, а также о мерах профилактики заболевания состоится в Консультативно-диагностическом центре №2.

В Консультативно-диагностической поликлинике №121 23 августа пройдет лекция, посвященная вопросам нарушений памяти и их профилактике. В филиале №4 городской поликлиники №134 прочтут лекцию о ранней диагностике и способах профилактики глаукомы.

В детской городской поликлинике №130 24 августа состоится встреча, на которой расскажут о последствиях курения. В школе артериальной гипертонии в городской поликлинике №8 проведут занятие, посвященное теме артериального давления.