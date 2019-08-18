РИАМО - 18 авг. В парке «Солнечный берег» в Талдомском округе Подмосковья отметили день рождения поселка Запрудня: работали детские аттракционы, торговые точки, интерактивные площадки, мероприятия посетили 12 тысяч человек, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

День рождения поселка отметили 17 августа.

«Яркие впечатления у 12 тысяч гостей праздника оставила интересная культурно-развлекательная программа. Открытием дня стал фестиваль экстремальных видов спорта от #РСКВОТЕРКРОСС. Снегоходы на воде, показательные выступления «Фристайл на воде» - все это и многое другое было организовано на пляжной территории парка», — говорится в сообщении.

В парке работали детские аттракционы, торговые точки, интерактивные площадки, где провели многочисленные мастер-классы, фотозоны, организовали катание на лошадях.

«Самым маленьким жителям была предоставлена возможность встретиться с огромными роботами на игровой площадке «Трансформер шоу». А старшее поколение было отмечено дипломами и подарками на торжественном награждении золотых юбиляров», — добавляется в сообщении.

На празднике выступили оркестр Губернского театра и столичные артисты «Божья коровка».

Вечером гости праздника смогли посмотреть на шоу танцующих фонтанов с лазерным представлением. Игра света продолжилась на сцене летней эстрады во время дискотеки Just Dance со светодиодным шоу Squid Ward.

Завершил программу праздничный салют.