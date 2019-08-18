РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 авг. Во Дворце культуры «Октябрь» в Подольске 2 сентября состоится бесплатный концерт, посвященный Дню знаний, сообщается на сайте ДК.

«Школьная пора – новые знания, книжки, познавательные события, увлекательные будни. Дворец культуры «Октябрь» в Подольске 2 сентября приглашает всех желающих на увлекательный концерт, посвященный Дню знаний. Активные школьники обязательно откроют для себя что-то новое, ведь на концерте они познакомятся с другой стороной школьных будней – творческой и интересной. А проведут знакомство творческие коллективы ДК, которые примут участие в концерте», - говорится в сообщении.

Гостей программы будут ждать лучшие танцевальные, вокальные, цирковые номера в интерактивном оформлении. Концерт пройдет в театрально-концертном зале и начнется в 10:00. Вход свободный.