РИАМО - 18 авг. Неделя Street Style пройдет в рамках фестиваля «Ритм моего города» на ВДНХ с 19 по 25 августа, на этой неделе пройдут встречи со звездными блогерами, состоятся концерты модных исполнителей, говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

«Каждый день посетителей ждут лекции ярких представителей уличной моды, интерактивные станции по дизайну одежды в различных техниках и тематические мастер-классы. А по вечерам - концерты с участием самых модных исполнителей – ST, DJ Smash и других звезд!» — говорится в сообщении.

С 23 по 25 августа пройдет Street Blogger fest. В роли куратора программы выступит популярный видеоблогер Амиран Сардаров. Гостей фестиваля ждут public talks от топовых YouTube- и Instagram-блогеров.

Гости также смогут принять участие в соревнованиях по армрестлингу и турнире «Каменные лица». Участие во всех событиях фестиваля бесплатное.

«Учредитель благотворительного фонда «Второе дыхание» Дарья Алексеева и основатель первой мастерской по ремонту кроссовок в России SNEAKERHEAL Владимир Шустер обсудят с гостями вопросы экологии и ответственного потребления, расскажут о важных ресайкл-практиках и поделятся секретами DIY», — добавляется в сообщении.

Дизайнер Мария Простякова прочитает лекцию о самых известных кроссовках мира; стилист Анна Баштовая даст модные советы всем желающим. Кроме того, гостей будут ждать мастер-классы по креативному макияжу.

Recycle Fashion Battle пройдет на фестивале 22 августа: восемь молодых дизайнеров посоревнуются в создании эффектных и при этом максимально экологичных образов. У них будет всего один час, чтобы создать законченный образ из одежды, которую горожане сдали в контейнеры для переработки и повторного использования. После этого состоится необычное fashion-дефиле.

Конкурс рэп-исполнителей пройдет на главной сцене 23, 24 и 25 августа. Участники сразятся за любовь аудитории и Гран-при в 1,5 миллиона рублей.

Фестиваль «Ритм моего города» проходит на ВДНХ с 7 августа по 7 сентября. Этот праздник посвящен современной уличной культуре в разных ее направлениях. В рамках фестиваля гостей каждый день ждут мастер-классы, выступления артистов и популярных блогеров, интерактивные тренинги.

Расписание событий недели Street Style:

Главная сцена:

19 августа:

12:00 - DJ Maxiscratch;

13:30 - DJ Chinmachine;

15:00 - DJ Nik One;

17:00 - ведущий Макс Мунстар;

17:05 - тематическая дискуссия с участием топовых уличных дизайнеров: «Эко-фэшн. Как осознанное потребление переносится на улицы»;

18:40 - ведущий;

18:45 - Кассета91;

19:15 - ведущий;

19:20 - Johnyboy;

19:55 - ведущий;

20:00 - Пика;

21:00 - окончание программы.

20 августа:

12:00 - DJ Alina Gabdullina;

13:30 - DJ Chagin;

15:00 - DJ Superman;

17:00 - ведущий;

17:05 - DVJ Gormon;

18:30 - фристайл-шоу от фристайл-мастерской Льва Рэпака;

19:15 - Gangsburg / Dom1no;

20:00 - DJ Tactics;

20:30 - музыкальный гость: ST;

21:00 - окончание программы.

21 августа:

12:00 - DJ Shubin;

13:30 - DJ Erikona;

15:00 - DJ Katos;

17:00 - ведущий;

17:05 - Адик228;

18:30 - Obe1Kanobe;

19:00 - ЭКА;

19:40 - ведущий (фристайл-интерактив со зрителем, розыгрыш футболок);

20:00 - музыкальный гость: Нигатив;

21:00 - окончание программы.

22 августа:

12:00 - DJ Worm;

13:30 - DJ Superman;

15:00 - DJ Nik One;

17:00 - ведущий Макс Мунстар;

17:05 - Эрнесто Заткнитесь;

17:30 - начало Recycle Fashion Battle;

17:40 - Alphavite;

18:45 - ведущий (фристайл-интерактив со зрителем, розыгрыш футболок);

19:00 - финал Recycle Fashion Battle;

20:10 - ведущий;

20:15 - музыкальный гость: ТГК;

21:00 - окончание программы.

23 августа:

13:30 - начало программы Blogger fest;

15:00 - Амиран Сардаров;

16:00 - Катя Адушкина;

17:00 - Кирилл Сычев;

18:00 - программа конкурса рэп-исполнителей, выступление участников;

19:15 - Smash;

19:30 - программа уточняется;

20:30 - окончание программы.

24 августа:

13:30 - начало программы Blogger fest;

15:00 - Мария Ивакова;

16:00 - Субо Мамедов;

17:00 - Поля из Деревки;

18:00 - программа конкурса рэп-исполнителей, выступление участников;

19:15 - DJ Александр Анатольевич;

19:30 - HammAli & Navai;

20:30 - окончание программы.

25 августа:

13:30 - начало программы Blogger fest;

15:00 - Эдвард Бил;

16:00 - Давид Манукян;

17:00 - Много;

18:00 - программа конкурса рэп-исполнителей, выступление участников;

19:15 - DJ MEG;

19:30 - Антон Беляев;

20:30 - окончание программы.

Интерактивная зона, 19 – 21 августа:

Площадка «Шатер»:

12:00-12:50 – мастер-класс Recycle (Дарья Алексеева);

13:00 – 14:00 – креативный макияж;

14:00-15:00 - прикладной мастер-класс DIY (Владимир Шустер): дизайн и ресайклинг одежды в различных техниках;

15:00 – 16:00 – мастер-класс по настольным играм;

16:00-17:00 - лекция «Самые известные кроссовки мира» (Мария Простякова);

17:00 – 18:00 – мастер-класс по настольным играм;

18:00-19:00 – мастер-класс «Советы стилиста» (Анна Баштовая);

Площадка «Шатер 2»:

12:00 – 20:00 – инсталляция на тему уличной моды, фотозона, зона мгновенной фотопечати;

12:00 – 20:00 - фотовыставка, посвященная взаимоотношению моды и экологии;

12:00 – 17:00 – станция кастомайзинга.

22 августа:

Площадка «Шатер»:

12:00 - 12:50 – мастер-класс Recycle (Дарья Алексеева);

13:00 – 14:00 – креативный макияж;

14:00 - 15:00 - лекция «Самые известные кроссовки мира» (Мария Простякова);

15:00 – 16:00 – мастер-класс по настольным играм;

16:00 - 17:00 – мастер-класс «Советы стилиста» (Анна Баштовая);

17:00 – 18:00 – Recycle Fashion Battle.

Площадка «Шатер 2»:

12:00 – 17:00 – мастер-класс по настольным играм

17:00 – 18:00 - Recycle Fashion Battle

23 – 25 августа:

Площадка «Шатер»:

12:00-12:50 – мастер-класс Recycle (Дарья Алексеева);

13:00-14:00 – креативный макияж;

14:00-15:00 - прикладной мастер-класс DIY (Владимир Шустер): дизайн и ресайклинг одежды в различных техниках;

15:00 – 16:00 – мастер-класс по настольным играм;

16:00-17:00 - лекция «Самые известные кроссовки мира» (Мария Простякова);

17:00 – 18:00 – мастер-класс по настольным играм;

19:00 – «Каменные лица».

Площадка «Шатер 2»:

12:00 – 18:00 – инсталляция на тему уличной моды, фотозона, зона мгновенной фотопечати;

12:00 – 18:00 - фотовыставка, посвященная взаимоотношению моды и экологии;

12:00 – 17:00 – станция кастомайзинга;

19:00 – армрестлинг.

В расписании возможны изменения.