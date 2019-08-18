РИАМО - 18 авг. Неделя Street Style пройдет в рамках фестиваля «Ритм моего города» на ВДНХ с 19 по 25 августа, на этой неделе пройдут встречи со звездными блогерами, состоятся концерты модных исполнителей, говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».
«Каждый день посетителей ждут лекции ярких представителей уличной моды, интерактивные станции по дизайну одежды в различных техниках и тематические мастер-классы. А по вечерам - концерты с участием самых модных исполнителей – ST, DJ Smash и других звезд!» — говорится в сообщении.
С 23 по 25 августа пройдет Street Blogger fest. В роли куратора программы выступит популярный видеоблогер Амиран Сардаров. Гостей фестиваля ждут public talks от топовых YouTube- и Instagram-блогеров.
Гости также смогут принять участие в соревнованиях по армрестлингу и турнире «Каменные лица». Участие во всех событиях фестиваля бесплатное.
«Учредитель благотворительного фонда «Второе дыхание» Дарья Алексеева и основатель первой мастерской по ремонту кроссовок в России SNEAKERHEAL Владимир Шустер обсудят с гостями вопросы экологии и ответственного потребления, расскажут о важных ресайкл-практиках и поделятся секретами DIY», — добавляется в сообщении.
Дизайнер Мария Простякова прочитает лекцию о самых известных кроссовках мира; стилист Анна Баштовая даст модные советы всем желающим. Кроме того, гостей будут ждать мастер-классы по креативному макияжу.
Recycle Fashion Battle пройдет на фестивале 22 августа: восемь молодых дизайнеров посоревнуются в создании эффектных и при этом максимально экологичных образов. У них будет всего один час, чтобы создать законченный образ из одежды, которую горожане сдали в контейнеры для переработки и повторного использования. После этого состоится необычное fashion-дефиле.
Конкурс рэп-исполнителей пройдет на главной сцене 23, 24 и 25 августа. Участники сразятся за любовь аудитории и Гран-при в 1,5 миллиона рублей.
Фестиваль «Ритм моего города» проходит на ВДНХ с 7 августа по 7 сентября. Этот праздник посвящен современной уличной культуре в разных ее направлениях. В рамках фестиваля гостей каждый день ждут мастер-классы, выступления артистов и популярных блогеров, интерактивные тренинги.
Расписание событий недели Street Style:
Главная сцена:
19 августа:
12:00 - DJ Maxiscratch;
13:30 - DJ Chinmachine;
15:00 - DJ Nik One;
17:00 - ведущий Макс Мунстар;
17:05 - тематическая дискуссия с участием топовых уличных дизайнеров: «Эко-фэшн. Как осознанное потребление переносится на улицы»;
18:40 - ведущий;
18:45 - Кассета91;
19:15 - ведущий;
19:20 - Johnyboy;
19:55 - ведущий;
20:00 - Пика;
21:00 - окончание программы.
20 августа:
12:00 - DJ Alina Gabdullina;
13:30 - DJ Chagin;
15:00 - DJ Superman;
17:00 - ведущий;
17:05 - DVJ Gormon;
18:30 - фристайл-шоу от фристайл-мастерской Льва Рэпака;
19:15 - Gangsburg / Dom1no;
20:00 - DJ Tactics;
20:30 - музыкальный гость: ST;
21:00 - окончание программы.
21 августа:
12:00 - DJ Shubin;
13:30 - DJ Erikona;
15:00 - DJ Katos;
17:00 - ведущий;
17:05 - Адик228;
18:30 - Obe1Kanobe;
19:00 - ЭКА;
19:40 - ведущий (фристайл-интерактив со зрителем, розыгрыш футболок);
20:00 - музыкальный гость: Нигатив;
21:00 - окончание программы.
22 августа:
12:00 - DJ Worm;
13:30 - DJ Superman;
15:00 - DJ Nik One;
17:00 - ведущий Макс Мунстар;
17:05 - Эрнесто Заткнитесь;
17:30 - начало Recycle Fashion Battle;
17:40 - Alphavite;
18:45 - ведущий (фристайл-интерактив со зрителем, розыгрыш футболок);
19:00 - финал Recycle Fashion Battle;
20:10 - ведущий;
20:15 - музыкальный гость: ТГК;
21:00 - окончание программы.
23 августа:
13:30 - начало программы Blogger fest;
15:00 - Амиран Сардаров;
16:00 - Катя Адушкина;
17:00 - Кирилл Сычев;
18:00 - программа конкурса рэп-исполнителей, выступление участников;
19:15 - Smash;
19:30 - программа уточняется;
20:30 - окончание программы.
24 августа:
13:30 - начало программы Blogger fest;
15:00 - Мария Ивакова;
16:00 - Субо Мамедов;
17:00 - Поля из Деревки;
18:00 - программа конкурса рэп-исполнителей, выступление участников;
19:15 - DJ Александр Анатольевич;
19:30 - HammAli & Navai;
20:30 - окончание программы.
25 августа:
13:30 - начало программы Blogger fest;
15:00 - Эдвард Бил;
16:00 - Давид Манукян;
17:00 - Много;
18:00 - программа конкурса рэп-исполнителей, выступление участников;
19:15 - DJ MEG;
19:30 - Антон Беляев;
20:30 - окончание программы.
Интерактивная зона, 19 – 21 августа:
Площадка «Шатер»:
12:00-12:50 – мастер-класс Recycle (Дарья Алексеева);
13:00 – 14:00 – креативный макияж;
14:00-15:00 - прикладной мастер-класс DIY (Владимир Шустер): дизайн и ресайклинг одежды в различных техниках;
15:00 – 16:00 – мастер-класс по настольным играм;
16:00-17:00 - лекция «Самые известные кроссовки мира» (Мария Простякова);
17:00 – 18:00 – мастер-класс по настольным играм;
18:00-19:00 – мастер-класс «Советы стилиста» (Анна Баштовая);
Площадка «Шатер 2»:
12:00 – 20:00 – инсталляция на тему уличной моды, фотозона, зона мгновенной фотопечати;
12:00 – 20:00 - фотовыставка, посвященная взаимоотношению моды и экологии;
12:00 – 17:00 – станция кастомайзинга.
22 августа:
Площадка «Шатер»:
12:00 - 12:50 – мастер-класс Recycle (Дарья Алексеева);
13:00 – 14:00 – креативный макияж;
14:00 - 15:00 - лекция «Самые известные кроссовки мира» (Мария Простякова);
15:00 – 16:00 – мастер-класс по настольным играм;
16:00 - 17:00 – мастер-класс «Советы стилиста» (Анна Баштовая);
17:00 – 18:00 – Recycle Fashion Battle.
Площадка «Шатер 2»:
12:00 – 17:00 – мастер-класс по настольным играм
17:00 – 18:00 - Recycle Fashion Battle
23 – 25 августа:
Площадка «Шатер»:
12:00-12:50 – мастер-класс Recycle (Дарья Алексеева);
13:00-14:00 – креативный макияж;
14:00-15:00 - прикладной мастер-класс DIY (Владимир Шустер): дизайн и ресайклинг одежды в различных техниках;
15:00 – 16:00 – мастер-класс по настольным играм;
16:00-17:00 - лекция «Самые известные кроссовки мира» (Мария Простякова);
17:00 – 18:00 – мастер-класс по настольным играм;
19:00 – «Каменные лица».
Площадка «Шатер 2»:
12:00 – 18:00 – инсталляция на тему уличной моды, фотозона, зона мгновенной фотопечати;
12:00 – 18:00 - фотовыставка, посвященная взаимоотношению моды и экологии;
12:00 – 17:00 – станция кастомайзинга;
19:00 – армрестлинг.
В расписании возможны изменения.
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