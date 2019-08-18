РИАМО - 18 авг. Оппозиционера и незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Илью Яшина задержали на выходе из спецприемника в Москве в воскресенье, его доставили в отдел полиции Троицка.

«Очередное мое административное дело рассмотрит суд Троицка. Завтра, 19 августа, в 10 утра. Улица Мирная, дом 1. Адвокат — Михаил Бирюков», — написал Яшин на своей странице в Twitter.

Он также опубликовал видео задержания, в котором полицейский на вопрос о причине задержания отвечает: «За призывы к участию в несогласованных акциях».

Яшин выдвигался в Мосгордуму по 43-му избирательному округу. ЦИК отказал ему в регистрации кандидатом 9 августа окончательно. Ранее он призвал ЦИК перенести выборы, однако глава Центризбиркома Элла Памфилова ответила, что «говорить об этом пока нет никакой возможности».

На выборы в Московскую городскую думу седьмого созыва зарегистрированы 233 кандидата. В регистрации отказали 57 кандидатам. Часть собранных ими подписей избирателей признали недействительными.

Многие незарегистрированные кандидаты не согласились с таким решением. В связи с этим проводилось несколько митингов как санкционированных, так и несанкционированных. На первом несогласованном митинге задержали, по данным МВД, 1074 человека, на втором – около 600 человек.

Выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября.