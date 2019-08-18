РИАМО - 18 авг. Родственники актрисы и режиссера Веры Глаголевой спустя два года после ее смерти установили на ее могиле на Троекуровском кладбище памятник и большую ажурную беседку со стеклянной крышей, сообщила подруга Глаголевой Лариса Усова.

«Увидев это чудо, я почти заплакала. Не знаю, кто автор, но лучшего невозможно было придумать. Чудесная, белая, абсолютно тургеневская беседка, внутри которой скамейка, на которую можно присесть, и кресло из металла, на котором лежат белая книга и шаль. И книга, и шаль тоже из металла, но поверить в это невозможно. Особенно шаль - такое ощущение, что прикоснувшись к материи можно почувствовать тепло», — написала Усова на своей странице в Facebook.

Дочь Глаголевой Анна Нахапетова на своей странице в Instagram поделилась постом Усовой, а также ответила тем, кто критиковал семью актрисы за отсутствие памятника на могиле.

«Это, наверное, своеобразный ответ всем тем, кто спрашивал меня про памятник, порой в оскорбительной форме. И, может быть, хоть на чуть-чуть вам станет стыдно», — написала Нахапетова.

Глаголева умерла в августе 2017 года от рака желудка. Она запомнилась зрителям по фильмам «Не стреляйте в белых лебедей», «Сошедшие с небес» и многим другим.