РИАМО - 18 авг. За туристическим автобусом, который врезался в столб на пересечении шоссе Энтузиастов с 1-й Владимирской улицей, числится 30 штрафов за нарушения правил дорожного движения, среди которых превышение скорости, несоблюдение знаков, сообщается в Twitter-аккаунте московского транспорта.

Автобус с туристами из Китая попал в аварию на пересечении 1-ой Владимирской улицы и шоссе Энтузиастов. Он врезался в столб. 19 человек доставили в больницы. Всего пострадали 29 человек.

«ДТП на шоссе Энтузиастов: по предварительной информации, виноват водитель автобуса 1972 года рождения, гражданин Молдовы. <…> У автобуса 30 штрафов за нарушение ПДД: превышение скорости, несоблюдение требований знаков дорожного движения», — говорится в сообщении.

Как уточняется в Twitter-аккаунте центра организации дорожного движения столицы, автобус – экскурсионный и принадлежит частному лицу.

Видео аварии с автобусом на шоссе Энтузиастов в Москве>>