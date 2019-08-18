РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 авг. Участок автодороги до деревни Ордынцы в подмосковном Подольске могут включить в план ремонта на 2020 год по просьбе жителя, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска написал на портал обращение с просьбой отремонтировать участок дороги Подольск – Быково. Он отметил, что от улицы Вишневая до деревни Ордынцы вся дорога в ямах, выбоинах и провалах грунта. Житель добавил, что данные дефекты проезжей части создают угрозу ДТП.

«В Домодедовское региональное управление автомобильных дорог ГБУ Московской области «Мосавтодор» поступило обращение по вопросу ремонта автомобильной дороги Подольск-Быково. По результатам рассмотрения сообщаем, что данная дорога входит в реестр собственности Московской области и находится в оперативном управлении ГБУ Московской области «Мосавтодор»,- сказал начальник Домодедовского регионального управления автомобильных дорог №4 Игорь Мясоедов.

Он добавил, что программа ремонта на 2019 год сформирована и утверждена. Вопрос ремонта этой автодороги будет рассмотрен при формировании программы ремонта автомобильных дорог на 2020 год.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.