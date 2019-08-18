РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 авг. В подмосковном Подольске в воскресенье на ежегодной выставке собак представили около 150 животных более 50 различных пород, сообщил «РИАМО в Подольске» организатор выставки, председатель подольского объединения любителей животных «Русь» Виталий Солахян.

В Подольске на открытой учебно-дрессировочной площадке «Плотина» в воскресенье открылась ежегодная осенняя региональная выставка собак всех пород, организованная подольским объединением любителей животных «Русь».

«Подобную выставку мы проводим дважды в год: весной и осенью (в преддверии осени). Сегодня в мероприятии приняли участие около 150 собак - представителей более 50 различных пород. Традиционно в рамках мероприятия будут выбраны лучшие представители каждой из представленных пород, а также определится победитель выставки. Помимо этого, выберут победителей в номинациях «Ребенок и собака» и «Гордость России», - сказал Солахян.

Он отметил, что среди собак имеются представители таких пород, как афганские борзые, вельш-корги и многие другие.

«Наш клуб - старейший любительский клуб в СНГ, который был образован в 1974 году и работает до настоящего времени. Помимо организации подобных мероприятий, мы занимаемся подбором породистых животных для дальнейшей вязки, а также помогаем с оформлением соответствующих бумаг на щенков», - пояснил он.