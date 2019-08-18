РИАМО - 18 авг. На станции метро «Таганская» пассажир выжил после падения на рельсы, сейчас он передан медикам, по данному факту проводится проверка, сообщил РИАМО представитель пресс-службы УВД на Московском метрополитене.

«Около 13:25 на станции метро «Таганская» Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена произошло падение пассажира на жесткий путь. Дежурившие на станции сотрудники полиции незамедлительно вызвали наряд скорой медпомощи, приняты меры для извлечения пассажира», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в настоящее время потерпевший передан медикам. По данному факту проводится проверка.

Из-за падения пассажира были увеличены интервалы движения поездов. Сейчас движение уже ввели в график.