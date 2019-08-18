РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 авг. В подмосковных Люберцах в честь Дня флага в парке выступит народный артист России Александр Серов, праздник состоится 22 августа, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы администрации округа.

«В этот праздничный день жителей городском округе Люберцы ждет концерт народного артиста России Александра Серова, торжественное открытие светомузыкального фонтана в Центральном парке и флешмобы. Начало в 14:00», - говорится в сообщении.

Администрация Люберец приглашает жителей принять участие в праздновании Дня флага России. Вход свободный.

Государственный флаг России впервые был официально поднят над Белым домом в Москве 22 августа 1991 года. Он заменил собой в качестве официального государственного символа красное полотнище с серпом и молотом. В этот день на чрезвычайной сессии Верховного Совета РСФСР было принято постановление считать полотнище из белой, лазоревой, алой полос официальным национальным флагом России.