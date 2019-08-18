РИАМО - 18 авг. На участке Таганско-Краснопресненской линии метро увеличили интервал движения поездов из-за падения пассажира на рельсы, сейчас движение введено в график, сообщил РИАМО представитель пресс-службы метрополитена.

«На участке Таганско-Краснопресненской линии были увеличены интервалы движения поездов из-за падения пассажира», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что движение уже введено в график.

Представитель УВД на метрополитене отметил, что сейчас информация о падении проверяется.

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