РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 авг. В центре подмосковного Подольска в воскресенье днем образовались дорожные заторы, средняя скорость движения составляет 15-25 километров в час, по данным сервиса «Яндекс.Пробки».

Так, длина одной пробки составляет около 1,7 километра, движение затруднено по Большой Серпуховской улице от Индустриальной улицы до поворота на Революционный проспект с проспекта Ленина. Средняя скорость движения на этом участке - 15 километров в час.

Движение осложнено на Большой Серпуховской в обратную сторону и также на проспекте Ленина. Пробки также образовались на улице Кирова, где перед поворотом на Большую Серпуховскую наблюдается затор.

Движение также затруднено на улицах Индустриальная, Рабочая, Советская и других.

Средняя скорость движения на этих участках составляет от 15 до 25 километров в час.