РИАМО - 18 авг. В воскресенье планируется демонтировать кресла из салона самолета Airbus A-321, совершившего экстренную посадку в Раменском городском округе Подмосковья, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МЧС России по Московской области.

В кукурузном поле в Раменском городском округе 15 августа совершил жесткую посадку самолет «Уральских авиалиний», на борту которого было 226 человек. Сразу после вылета из подмосковного аэропорта «Жуковский» в оба двигателя попали птицы, в результате чего возникло задымление. Экипаж принял решение об аварийной посадке. В результате ЧП погибших нет.

«Восемнадцатого августа запланированы работы по демонтажу кресел из салона авиалайнера и проведение осмотра внутренней части самолета представителями Airbus и «Уральских авиалиний», — сказал собеседник агентства.

Ранее СК России опроверг появившуюся в СМИ информацию о фактах мародерства на месте жесткой посадки Airbus А-321 «Уральских авиалиний». Эти сведения также опровергла и авиакомпания.

На месте посадки ведут работы Следственный комитет РФ и эксперты МАК.