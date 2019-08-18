РИАМО - 18 авг. В столичных аэропортах «Шереметьево», «Домодедово», «Внуково» в воскресенье днем отменили и задержали 43 рейса, по данным сервиса «Яндекс.Расписания».

В «Шереметьеве» задержали 10 рейсов, в «Домодедове» задержали 20 рейсов и отменили два.

Во «Внукове» задержано 10 вылетов, и один отменен.

Задержек или отмен рейсов в подмосковном аэропорту «Жуковский» не зафиксировано.

Информация о задержке или отмене рейса, а также о причинах этого доводится до пассажиров авиакомпанией или обслуживающей аэропорт организацией непосредственно в воздушной гавани. Данные предоставляются в визуальной или акустической форме. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 или более минут.

В воскресенье в Московском регионе ожидаются кратковременные дожди, установилась облачная погода с прояснениями.