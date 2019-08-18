РИАМО - 18 авг. Единороссы на конференции Серпуховского местного отделения партии поддержали кандидатуру Юлии Купецкой на должность главы горокруга Серпухов, сообщается на сайте местного отделения партии «Единая Россия».

«Участникам конференции были предложены кандидатуры Юлии Купецкой и Сергея Мудрака. По итогам тайного голосования большинство голосов было отдано за Юлию Купецкую», — говорится в сообщении.

Ранее глава городского округа Серпухов Дмитрий Жариков прекратил исполнение полномочий по собственному желанию. Он занимал должность главы города Серпухова с ноября 2015 года.

Купецкую назначили временно исполняющей обязанности главы округа.